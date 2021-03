Demi Lovato va include pe viitorul său album, ‘Dancing With the Devil… The Art of Starting Over’, colaborări cu Ariana Grande și Saweetie, notează contactmusic.com.

Cântăreața în vârstă de 28 de ani a declarat pentru The New York Times că mult-așteptata sa colaborare cu Ariana a fost ceva de ultim moment, toată ‘organizarea’ făcându-se pe rețelele de socializare. Așadar, Ariana se va auzi pe melodia ‘Met Him Last Night’, iar rapper-ul Saweetie pe ‘My Gfs are My Bfs’.

Recent, Demi a lansat un duet cu Sam Fischer, ‘What Other People Say’, care va fi, de asemenea, inclus pe noul material discografic.

În ultima perioadă Demi Lovato a postat pe conturile sale social media bucăți din piesele ce le va lansa în curând. Se mai știe că pe noul disc va fi inclusă și o piesă numită ‘Melon Cake’, o piesă despre redobândirea controlului, numită astfel după crema de pepene verde, fără grăsimi, pe care o primea drept ‘tort’ aniversar.

De asemenea, ‘Dancing With the Devil… The Art of Starting Over’ va include și ‘California Sober’, un cântec despre modul în care vedeta face față tentației drogurilor. Despre acest lucru, Demi a vorbit și într-un interviu recent și a spus: „Nu am fost complet ‘sober’ din vara anului 2019. Am înțeles că, dacă nu îmi permit să trișez uneori, clachez. Iar acest lucru mă va duce la moarte.”

Pe data de 2 aprilie se va lansa noul album, ‘Dancing with the Devil… The Art of Starting Over’/ ‘Dansând cu diavolul… Arta de a o lua de la capăt’. Acesta va „povesti” ultimii ani din viața artistei.

Cântăreaţa s-a deschis, din nou, recent, în faţa fanilor şi a vorbit despre perioadele mai puţin plăcute prin care a trecut în 2018, prin intermediul serialului documentar ‘Demi Lovato – Dancing with the Devil’. Serialul, care va fi lansat pe 23 martie, va surprinde interviuri cu Demi Lovato, prietenii ei, membrii familiei, dar şi celebrităţi precum Elton John sau Christina Aguilera. „Am suferit trei lovituri. Am avut un atac de cord. Doctorii îmi spuneau că mai am 5-10 minute”, povesteşte Demi în clipul de prezentare al show-ului.

Cât despre albumul cu nume similiar, Demi a spus, recent, în cadrul unui live-stream, potrivit contactmusic.com: „Urmărește îndeaproape cursul vieții mele și cărarea pe care am ajuns în ultimii ani.”