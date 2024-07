Sărbătoare în rândul tricolorilor care ne-au adus atâta bucurie la EURO 2024! Denis Drăguș, unul dintre jucătorii de bază ai echipei naționale, s-a căsătorit cu Vanessa, cea care îi este alături de șase ani și cu care are două fetițe superbe. Mezina a fost botezată tot miercuri, potrivit click.ro.

Organizată la Ciolpani, într-un decor mirific, în singura seră de evenimente din apropierea Capitalei, petrecerea a avut peste 200 de invitați. Mulți dintre ei din lumea fotbalului. De altfel, cuplul a avut două perechi de nași, una dintre ele fiind formată din Marius Șumudică și soția lui. Acesta este cel care i-a salvat practic cariera atacantului, transferându-l anul trecut la Gaziantep, după ani de nereușite la Standard Liege.

„E un moment special, am emoții. Nu trăiești în fiecare zi un astfel de moment. Mă bucur că s-a întâmplat, că am făcut acest pas. Cred că e cea mai frumoasă vară din viața mea. Nu puteam să îmi doresc mai mult, e un sentiment unic, greu de descris. Nu a fost greu să îmi aleg nașii, avem două perechi. Deja nu mai e un secret, am o relație specială cu Șumi, m-a ajutat foarte mult. Cred că o să îi mulțumesc că e alături de mine în continuare. Eu speram să mai fim la EURO și să schimb data nunții, așa că abia după meciul cu Olanda am început să ne pregătim de nuntă, nu am vrut să ne gândim la asta”, a declarat, emoționat, Denis Drăguș, conform gsp.ro.

Sursa foto: Facebook

