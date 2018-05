Denis Roabeș, solistul trupei The Motans a făcut câteva dezvăluiri sincere despre trecutul și prezentul său. Artistul a mărturisit că pentru el muzica este totul, iar momentele în care produce cele mai frumoase piese sunt cele în care este calm și poate transmite emoțiile fără a fi filtrate de vulnerabilitate. Întrebat de Andreea Esca dacă are iubită, artistul a răspuns pozitiv, potrivit click.ro.

Denis a mai spus că atunci când a pus numele trupei The Motans, a fost pe vremea când el avea foarte des vise în care apăreau motani, el fiind un mare iubitor al acestor feline. „Când am pus denumirea The motans formației, nu m-am gândit că ar fi vorba despre visele mele pe care le aveam mereu cu pisici. Pisica este animalul meu preferat. (…) Da, am o iubită. Ea zice că-i e dor de mine”, a declarat Denis Roabeș despre viața lui în cadrul emisiunii moderate de Andreea Esca la radio Europa FM, conform sursei citate.

