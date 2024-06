Denise Rifai (38 de ani), una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România, a vorbit, într-un interviu recent, despre momentele dificile cu care s-a confruntat în ultimii ani și despre relația pe care o are cu Dumnezeu, notează click.ro.

Îndrăgita prezentatoare a emisiunii „40 de întrebări”, Denise Rifai, a vorbit recent despre cum a ajutat-o relația pe care o are cu Dumnezeu să treacă peste perioada grea prin care a trecut în ultimii doi ani. De asemenea, a dezvăluit că este o persoană care luptă foarte mult pentru dreptate și vrea să facă mult bine pentru cât mai mulți oameni.

„Am avut perioade grele. În aceşti doi ani a fost greu, am avut foarte multe necazuri cu părinţii mei şi, pentru că îi iubesc foarte mult, m-a destabilizat această perioadă. Am stat un pic retrasă în relaţia cu Dumnezeu până am înţeles că există un moment când te laşi Lui, când Îl primeşti în toată fiinţa ta. În momentul în care te laşi Lui, totul e bine, înţelegi că orice vine de la Dumnezeu. Există cumpene în viaţa noastră, şi eu am trecut printr-una, dar sunt foarte credincioasă. Iubirea pentru Dumnezeu e cea mai mare binecuvântare şi cea mai mare protecţie. Totul e acolo”, a declarat Denise Rifai, pentru viva.ro, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

