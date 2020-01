In US, Departamentul de Stat pare sa se orienteze catre cloud pentru a-si gestiona mai bine cladirile si proprietatile. La jumatatea lunii decembrie, directia de gestionare a informatiilor OBO (Bureau of Overseas Building Operations Agency) a agentiei a emis un aviz de cercetare pentru serviciu de colaborare pe proiecte comerciale off-the-raft bazate pe cloud. Aceste sisteme sunt folosite de orice manager sau firma administrare bloc sau cladire pentru a supraveghea proiectarea, constructia, achizitia, intretinerea, utilizarea si vanzarea unui imobil.

Declaratiile facute de OBO

OBO a declarat ca are in vedere o solutie unica, sau o suita de solutii, pentru a sprijini gestionarea proiectelor si cerintelor de colaborare pentru peste 2.000 de utilizatori. Aici sunt inclusi personalul si contractorii de sprijin din regiunea Washington DC pentru cele 30.000 de proprietati din intreaga lume.

Agentia a spus ca este interesata de o solutie software care sa fie autorizata ca serviciu de Programul Federal de gestionare a riscurilor, atat pentru interventiile care au impact supra mediului, cat si pentru cele foarte dificile.

De asemenea, se ia in considerare integrarea interfetelor programelor de aplicatie cu baza de date a platformei. Accesul de pe dispozitivele mobile este si el o prioritate maxima, la fel si posibilitatea de a afisa documente si desene fara utilizarea unui soft suplimentar.

ProjNet – solutia de partajare curenta

In prezent, biroul foloseste ProjNet, o solutie federala de servicii de partajare care a fost introdusa de corpul de ingineri ai armatei si Institutul National de Stiinte ale Constructiilor. Site-ul PorjNet a declarat ca platforma a fost lansata in 1998 in colaborare cu Departamentul de Stat US, ea fiind utilizata pentru procesele de revizuire a proiectelor constructiei ambasadei.

Site-ul a numit ProjNet coloana vertebrala a procesului de inginerie si proiectare a Departamentului de Stat US si a spus ca pune bazele proceselor sale integrale de revizuire a proiectarii. ProjNet este administrat de catre Washington DC si are peste 45.000 de utilizatori. Se pare ca mai mult de un sfert din toate agentiile federale care au proiecte de constructii il folosesc pentru a urmari si gestiona problemele de proiectare a cladirilor.

Problema migrarii catre cloud

Se pare ca Oficiul de Management si Buget a inceput deja sa treaca la stategia Cloud Smart, ea fiind utilizata de agentiile care se ocupa de achizitii. Astfel, aplicatiile si platformele bazate pe cloud sunt mai sigure si mai usor de accesat.

Cu toate ca, in prezent, este inteles mult mai bine planul de migrare totala catre cloud, agentiile se confrunta cu o bariera critica – identificarea datelor pe care le detin. Atunci cand agentiile opereaza pe o infrastructura veche, datele sunt putine, ceea ce inseamna ca angajatii nu pot identifica de unde provin informatiile. Acest lcuru este problematic, deoarece in lipsa acestei vizibiliati, agentiile nu pot lua decizii in cunostinta de cauza cu privire la ce date ar trebui sa mute in clouds si care nu.

Iar aceasta este doar o bucata din puzzle-ul pentru orientarea catre cloud.