Fenomenele meteo periculoase, care se manifestă în zona de munte a județului, au generat un incendiu în localitatea Dorna Candrenilor, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. ”Un trăsnet direct a aprins un depozit de furaje (fânar), în care se aflau circa 10 tone de fân. Au intervenit pompierii militari dorneni, împreună cu Serviciul voluntar pentru situații de urgență din localitate, și au lichidat incendiul. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, a spus Găleată.

