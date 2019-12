Pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar Voluntar pentru Situații de Urgență Brodina, au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje, în comuna Brodina.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat construcția din lemn, cu pericol de propagare la o locuință învecinată.

Incendiul a fost lichidat la ora 4:52.

Au ars pereții construcției, astereala acoperișului, un metru cub de material lemnos și aproximativ 8 metri liniari dintr-un gard.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința învecinată.

