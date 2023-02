La data de 1 februarie polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat un control pe linia respectării prevederilor legale privind achiziţia, debitarea şi comercializarea materialelor lemnoase la o societate de profil cu sediul social si punctul de lucru în Frătăuții Noi. În urma efectuării balantei dintre stocurile scriptice raportate in SUMAL 2.0 și stocurile faptice de material lemnos inventariate de către specialiștii silvici, echipa de control a constatat faptul că societatea deține in depozitul din Frătăuții Noi cantitatea de 48,27 mc lemn rotund rășinoase fără documente care să ateste proveniența legală. De asemenea, s-a constatat faptul că operatorul economic nu a respectat obligația de a efectua fotografiile aferente materialului lemnos transportat, pentru unele avize de însoțire electronice raportate in aplicația SUMAL 2.0. Polițiștii au dispus sancţionarea contravenţională, aplicându-se 2 sancţiuni contravenționale în valoare de 3.000 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea valorică a cantităţii de 48,27 mc în valoare de 12.212 lei.