Prefectura Suceava a găsit soluția pentru deschiderea depozitului ecologic de la Moara investiție realizată de Consiliul Județean cu bani europeni care este finalizată de mai mulți ani dar blocată din cauza contestațiilor înregistrate la licitația pentru desemnarea operatorului: o hotărâre a Comitetului județean pentru situații de urgență care va impune Consiliului Județean, ținând cont de urgența situației, să aplice prevederile din memorandumul care reglementează situația de excepție în care operatorul desemnat nu poate să-și intre în drepturi și să încredințeze în mod direct operarea depozitului de la Moara până la soluționarea litigiului în instanță. Prefectul Mirela Elena Adomnicăi a declarat că va convoca Comitetul județean pentru situații de urgență în ședință, marți, 19 februarie, petnru a lua o hotărâre în acest sens.



”Având în vedere că din partea Agenției de Protecția Mediului Suceava și Garda de Mediu Suceava am primit două informări din care rezultă că este cu mult depășită capacitatea de depozitare pe cele cinci depozite temporare pe care le avem în județul Suceava am convocat pentru data de 19 februarie Comitetul Județean pentru situații de urgență. Am solicitat de asemenea și puncte de vedere din partea Direcției de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară și Serviciul pentru Gospodărirea Apelor puncte de vedere din perspectiva acestor instituții în ceea ce privește pericolul pe care îl prezintă pentru sănătatea populației depășirea cu mult a capacității de depozitare pe aceste depozite temporare. În mod firesc hotărîrea Comitetului județean pentru situații de urgență va constata existența unei situații de urgență din perspectiva poluării și vom face demersuri în baza acestor hotărâri către Consiliul Județean să pună în aplicare prevederile din memorandumul care reglemenează situația de excepție în care operatorul desemnat a fost contestat și avem pe rolul instanțelor încă în judecată aceste contestații care înseamnă timp pierdut pentru reglementarea situației depozitărilor, aplicarea acestui memorandum ca urmare a hotărârii Comitetului Județean va însemna de fapt încredințarea temporară printr-o procedură de încredințare directă fără licitație către un operator gestionarea platformei ecologice până la soluționarea contestațiilor în instanță. Estimăm pe un calendar cu tot ce presupune hotărârea Comitetului județean pentru situații de urgență a CJ procedura de încredințare directă ca maximum într-o lună de zile să devină funcțională platfoma ecologică de la Moara și să sistăm depozitarea pe cele cinci depozite temporare în sfârșit”, a declarat Adomnicăi.

Licitația pentru desemnarea operatorului a fost cîștigată de asocierea formată din firmele sucevene „Florconstruct”, „Fritehnic” și „Ritmic”. Proiectul de la Moara a costat aproximativ 11 milioane de euro. Majoritatea finanțării a fost asigurată din fonduri europene.