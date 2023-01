Depunerea jurământului militar la ISU Suceava s-a lăsat și cu o cerere în căsătorie. Un tânăr pompier a folosit prilejul pentru a-și cere iubita de soție.

”Astăzi pentru viitorii soldați gradați profesioniști suceveni a fost un moment special. Au depus jurământul militar, în prezența emoționantă a familiilor, a celor dragi. Florin este unul dintre ei. Mai avea o misiune de dus, însă, la bun sfârșit. Cererea în căsătorie a iubitei sale. Ajutat de colegii săi, care au format un cerc în fața Oliviei, Florin i-a adresat întrebarea care marchează începutul vieții în doi: „Vrei sa fii soția mea?” Surprinsă și fericită, Olivia nu a ezitat să spună din toată inima un mare „DA”. Despre emoția trăită, vorbesc imaginile… Felicitări Florin și Olivia! Vă dorim casă de piatră!”, a i-au transmis cei de la ISU Suceava pe pagina de facebook a instituției.