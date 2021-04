Retailerul dEpurtat.ro a câștigat mai mult control asupra afacerii, a făcut economii de mii de lei pe lună și a crescut vânzările online cu 20% cu ajutorul soluției SeniorERP de la Senior Software. În numai câteva luni, managerii companiei au observat beneficiile incontestabile ale sistemului ERP asupra afacerii, determinându-i să fie încrezători în planurile de extindere în alte țări.

După numai câteva luni de utilizare, dEpurtat.ro economisește peste 15.000 lei/lună cu sistemul SeniorERP de la Senior Software. Cel mai mare magazin online cu încălțăminte pentru femei, din România, a investit într-un soft modern de tip ERP pentru a automatiza activitățile repetitive și pentru a gestiona mai eficient comenzile zilnice.

În scurt timp de la implementare, retailerul a observat deja rezultate ușor de cuantificat:

Economii de timp de peste 4 ore/zi – prin automatizarea activităților de realizare NIR, generare facturi, import borderou curieri etc.

– prin automatizarea activităților de realizare NIR, generare facturi, import borderou curieri etc. Economii de peste 15.000 lei/lună – prin eliminarea necesităților de recompensare a clienților ca urmare a comenzilor anulate

– prin eliminarea necesităților de recompensare a clienților ca urmare a comenzilor anulate Creșterea cu 20% a vânzărilor online – prin controlul eficient al stocului și acces la informații exacte despre disponibilitatea produselor

– prin controlul eficient al stocului și acces la informații exacte despre disponibilitatea produselor Procesarea a peste 800 de comenzi pe zi – cu circa 300 mai mult față de perioada când procesele se desfășurau cu pixul și hârtia sau în Excel

– cu circa față de perioada când procesele se desfășurau cu pixul și hârtia sau în Excel Reducerea comenzilor cu probleme de la câteva sute la circa 3-4 comenzi/lună

“Datorită contribuției SeniorERP, vânzările online au crescut cu 20%, exact ce am avut nevoie în anul cu pandemia. Cu ERP am căpătat încredere și control și am câștigat foarte mult timp. Numai pe partea de NIR am economisit undeva la 2 ore pe zi, iar asta înseamnă enorm. În plus, sistemul ne-a permis să accelerăm și să investim mai mult în campaniile de marketing. Într-un an de zile, prin automatizarea dată de SeniorERP, reușim să economisim sume importante”, a declarat Nicolae Slav, CEO dEpurtat.ro.

Alte schimbări din compania dEpurtat.ro după automatizare

Compania deținea deja o platformă ecommerce, iar în paralel cu implementarea soluției ERP de la Senior Software, retailerul de încălțăminte a realizat și automatizarea depozitelor. Astfel, SeniorERP a fost integrat cu alte două softuri, iar comunicarea și preluarea datelor, împreună cu actualizarea informațiilor se desfășoară acum într-un timp mult mai scurt.

După automatizarea afacerii, echipa dEpurtat.ro a observat multe alte schimbări, precum:

Capacitatea de lucru sporită fără suplimentarea numărului de angajați

Acuratețe crescută a datelor și în procesarea comenzilor

Vizibilitate asupra stocurilor și a informațiilor relevante pentru vânzări

Sincronizarea și actualizarea datelor în timp real

Eliminarea operațiunilor manuale repetitive

Reducerea numărului de erori umane

Creșterea nivelului de satisfacție a clienților

Validarea automată a comenzilor

Vizibilitate asupra situației încasărilor de la curieri

Control mai mare al timpilor de livrare a comenzilor de la furnizori

Generarea rapidă a unor rapoarte de profitabilitate pe furnizori

Conturarea strategiei de business pe baza unor informații corecte și actuale

Interconectarea departamentelor și creșterea productivității angajaților

”Astăzi simt că funcționăm ca o companie din anul 2021”

Odată cu utilizarea softului SeniorERP, conducerea dEpurtat.ro este mai încrezătoare în planurile de extindere a afacerii în alte țări.

“Până să implementăm SeniorERP eram puțin blocați și reticenți în a ne dezvolta și în alte țări. Exact după ce am făcut implementarea am prins curaj să ne extindem în Bulgaria și urmează și alte țări. Acum vorbim de Grecia și Ungaria, dar avem în vedere și Polonia și Italia.

Astăzi simt că funcționăm ca o companie din anul 2021. ERP-ul m-a ajutat să mă organizez și să structurez mai bine departamentele. Oamenii sunt acum uniți, conectați și mai productivi. Ne-am stabilizat din punct de vedere operațional și ne putem focusa mai mult pe dezvoltare. Cu SeniorERP, astăzi avem o companie solidă cu perspective mari de dezvoltare”, a adăugat Nicolae Slav.