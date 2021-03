Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a anunțat că programul Noua Casă continuă și în 2021 arătând că Guvernul a aprobat vineri, 19 martie, plafonul pentru acest program, de 1,5 miliarde lei, garanții în acest an pentru credite destinate locuințelor. Conform noilor dispoziții, programul prevede un număr de 18.000 de beneficiari pentru 2021. ”140.000 euro este valoarea maxim eligibilă a locuinței care poate fi contractată – cu 15% avans și 60% garanția Fondului National de Garantare a Creditelor. Până în 70.000 euro – cu 5% avans și 50% garanția Fondului National de Garantare a Creditelor. Anul trecut a fost alocat un plafon de 2 miliarde lei, din care au fost acordare garanții și promisiuni de garantare în valoare de 1,81 miliarde lei (11.885 garanții și 3.359 promisiuni de garantare). Până în prezent, 0,4% a reprezentat rata creditelor neperformante acordate prin Programul Prima Casă și garantate de stat”, a explicat Fădor.

Programul Prima Casă, în prezent definit ca Noua Casă, a debutat în 2009 și au fost acordate până acum garanții (305.436) și promisiuni de garantare în valoare de 27,82 miliarde lei.