Deputata PNL de Suceava, Angelica Fădor, aflată în vacanță parlamentară promovează Bucovina de pe ATV (foto prima din stânga). Aceasta a postat pe pagina sa de socializare o fotografie în care apare pe un ATV alături de nișe prieteni într-un cadru natural de vis. “Cât de frumoasă e Bucovina!”

O spun de fiecare dată toți cei care ne sunt oaspeți. Din păcate, noi, localnicii, prinși adesea în vâltoarea vieții nu reușim să ne bucurăm de frumusețea naturii”, a trransmis Fădor pe pagina sa de socializare alături de câteva fotografii cu peisaje care îți taie respirația.