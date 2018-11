Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor salută votul acordat miercuri, 7 noiembrie, în Camera Deputaților la proiectul de lege privind executarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, denumită „Autostrada Unirii”, proiect care a trecut cu 261 de voturi „pentru”, două voturi contra şi cinci abţineri. Fădor a arătat că această autostradă este un obiectiv strategic de interes național care va scoate din izolare regiunea Moldovei, regiune care în prezent este ocolită de investiții și depopulată întrucât oamenii sunt forțați să-și caute de muncă fie spre vestul țării, fie în străinătate.

„Construirea acestei autostrăzi va ajuta la dezvoltarea Moldovei, o regiune a țării care a fost până acum condamnată la subdezvoltare. Moldova a fost și este vitregită de o infrastructură competitivă economic. Ne dorim o autostradă deschisă către Ardeal, către Vestul Europei, ne dorim investitori care să susțină Moldova pentru a se dezvolta”, a spus Fădor care a adăugat că autostrada nu este un moft ci o necesitate națională. Ea consideră că nu s-ar fi ajuns la inițierea și adoptarea unei legi prin care Guvernul să fie obligat să realizeze această autostradă dacă statul și-ar fi respectat obligația pentru cei peste patru milioane de locuitori din județele regiunii de nord est.

Legea adoptată în Camera Deputaților prevede ca autostrada să aibă o lungime de 311 kilometri și se va întinde din Târgu Mureș până la granița cu Republica Moldova, fiind prevăzut și un pod peste Prut, la Ungheni. Responsabil pentru coordonarea realizării Autostrăzii Unirii este Ministerul Transporturilor. Obiectivul de investiţii Autostrada Unirii se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor din credite externe şi din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin parteneriat public/privat.