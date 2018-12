Din această lună, toți copiii născuți în maternitățile de stat din România vor beneficia de testare auditivă gratuită, efectuată cu aparatură medicală performantă, anunță deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz. ”Ministerul Sănătății a extins programul de screening auditiv la nivel național, în urma rectificării bugetare din luna octombrie. Screeningul auzului la nou născuți este singura metodă prin care se poate depista activ hipoacuzia chiar din prima lună de viață. Pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului este deosebit de important ca surditatea să fie depistată cât mai devreme în vederea asigurării în timp util a tratamentului adecvat. Programul de screening auditiv este implementat în 186 de maternități și secții de terapie intensivă ce îngrijesc nou-născuți. Acestea au fost dotate cu 286 de echipamente de testarea auditivă”, a spus Cobuz.

Ministerul Sănătății a alocat pentru acest program un buget de 2.550.000 lei. De asemenea, în perioada următoare, Ministerul Sănătății va demara o campanie de conștientizare și informare a publicului și cadrelor medicale privind necesitatea testării auzului la nou- născuți.