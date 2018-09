Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, cere ministrului transporturilor, Lucian Șova, suplimentarea curselor aeriene Suceava-București și retur efectuate de către compania națională TAROM, de pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava. Parlamentarul social democrat a adresat în acest sens o interpelare ministrului Șova în ședința de plen a Camerei Deputaților de luni, 17 septembrie.

”Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava dispune, în urma modernizării, de o nouă pistă asfaltată, un nou turn de control și un sistem de aterizare instrumentală. Lucrările de modernizare și de extindere a aeroportului, care au fost demarate în anul 2013, au venit în sprijinul dezvoltării județului și situării acestuia pe harta aeroporturilor internaționale. Totodată, au venit și în sprijinul cetățenilor care doresc să călătorească cu avionul. Începând din data 12 noiembrie 2015, compania națională TAROM a reluat cursele directe București – Suceava – București, efectuând și în prezent curse zilnice și accesibile călătorilor. Datorită interesului cetățenilor din județul Suceava de a călători spre București, numărul pasagerilor a crescut, astfel încât se impune suplimentarea curselor regulate către această destinație. Solicitările adresate la cabinetul parlamentar vizau suplimentarea cu o cursă în cursul dimineții de luni pe ruta Suceava –București și o altă cursă pe ruta București –Suceava în după-amiaza de miercuri. Ca urmare, am solicitat, un răspuns în scris, ministrului transporturilor dacă este posibil suplimentarea zborurilor pe ruta București-Suceava-București, curse directe, care vor fi efectuate de către compania națională TAROM, în același regim financiar”, a declarat Cobuz.