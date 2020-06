Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat că a adresat, ministrului sănătății Nelu Tătaru, o întrebare cu privire la transformarea Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava în spital covid.

”În cadrul întrebării, am solicitat ministrului Sănătății să precizeze care au fost factorii ce au determinat transformarea Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, cu o capacitate de 1200 de paturi în spital covid. De asemenea, în condițiile închiderii majorității secțiilor din Spitalul Județean Suceava, care avea un grad de ocupare sub 400 de paturi cu pacienți covid asimptomatici și pacienți noncovid, am solicitat domnului ministru Tătaru să ofere informații precise când va redeveni Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava ceea ce a fost înainte de pandemie și care sunt măsurile pe care le va lua Ministerul Sănătății privind redeschiderea Spitalului Județean de Urgență Suceava pentru pacienții noncovid?”, a spus Cobuz.

Aceasta a arătat că în urma transformării Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava în spital covid, a fost ”blocat” sistemul de sănătate în județul Suceava. ”Spitalul Județean de Urgență Suceava deservea, înainte de pandemia cu virusul Covid-19, o populație a județului Suceava de aproximativ 600.000 de persoane. Pacienții cu afecțiuni ce nu au putut fi amânate au fost nevoiți să apeleze la serviciile medicale private, care de cele mai multe ori sunt costisitoare și greu de suportat. De asemenea, există foarte multe patologii la fel de importante precum cele de urgență, care necesită internare și tratament în spital”, a mai spus Maricela Cobuz.