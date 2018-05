Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a participat vineri la invitația ministrului pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, la cea de a treia etapă a proiectului ”Descoperă și Cunoaște România” care s-a desfășurat la Suceava. Proiectul inițiat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni „Descoperă și Cunoaște România” își propune să contribuie la consolidarea dialogului între etnicii români din afara granițelor, în vederea menținerii legăturilor identitare românești. Astfel la Prefectura Suceava au fost prezenți vineri 50 de cetățeni ai comunității române din Ucraina în vederea prezentării unor obiective importante din regiunea Bucovinei. La eveniment au participat prefectul Mirela Adomnicăi, senatorul Ioan Stan dar și secretarul de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Veaceslav Șaramet.

Deputata Maricela Cobuz a declarat: ”Relațiile dintre Ucraina și România sunt în strânsă legătură, reprezentanții statului român au stabilit în decursul istoriei mai multe relații politice, diplomatice și economice cu statul Ucraina, astfel încât politicile adoptate de cele două state au venit în sprijinul comunităților românești aflate pe teritoriul statului ucrainian dar și comunităților minoritare aflate pe teritoriul statului român.

La nivel parlamentar, s-au constituit grupuri de prietenie cu Parlamentele tuturor statelor cu care România a stabilit relații diplomatice, inclusiv cu statul Ucraina. Au existat mai multe delegații, atât din partea statului român cât și ucrainean, cu rol de vizită oficială în dezbaterea diverselor probleme, de la integrarea europeană până la cultură și educație.

Comunitatea românească reprezintă a treia etnie ca pondere din Ucraina, după ucraineni şi ruşi. Conform datelor ultimului recensământ, în Ucraina, peste 250 de mii dintre persoane s-au declarat “moldoveni”, iar peste 155 de mii de persoane s-au declarat români sau au declarat, în calitate de limba maternă, limba română.

Din punct de vedere cultural, există foarte multe obiceiuri și tradiții care aseamănă românii din Bucovina cu cetățenii ucraineni din comunitatea românească. Am observat, de la an la an, că s-au păstrat tradițiile strămoșești în comunitățile românești din Ucraina, obiceiuri care ne aseamănă ca și cetățeni.

Trăim cu siguranță în două state diferite, dar granițele încă nu au rupt legăturile materne de neam și țară, dintre frate și soră, dintre românii din România și comunitatea românească din Ucraina.

Au existat în decursul istoriei numeroase asociații și organizații în Ucraina care au păstrat identitatea românească și au promovat dragostea față de neam și țară. În momentul actual, cu sprijinul Guvernului României, funcționează două posturi de televiziune online, ce au ca transmisiune programe în limba română. Pe lângă acestea, funcționează și diverse asociații culturale și posturi de radio care promovează identitatea culturală românească.

Ediția din acest an al proiectului ”Descoperă și Cunoaște România” se află sub egida Centenarului Marii Unirii de la la 1918, un motiv în plus de a promova valorile, tradițiile culturale și istorice din România în rândul românilor de pretutindeni.

Am adresat invitațiilor îndemnul să cunoască și să descopere România, să păstreze identitatea și dragostea față de neamul românesc, să promoveze continuu obiceiurile tradiționale și culturale din România, astfel încât acestea să nu se piardă niciodată în rândul comunităților românești din Ucraina și din oricare alt stat din lume”.