Deputata PSD de Suceava, medicul Maricela Cobuz, consideră că anunțul noului ministru al sănătății Nelu Tătaru care a susținut că medicii infectați Covid-19 ar putea fi trimiși la muncă în Spitalul Județean de Urgență Suceava poate produce ”un scenariu haotic”.

”Trimiterea medicilor infectați cu virusul Covid-19 care prezintă simptome ușoare va pune în pericol nu doar pacienții ci și restul populației, prin simplu fapt că aceștia nu se vor teleporta la spital. Astăzi, trebuie să oferim protecție maximă cadrelor medicale, dar și pacienților. Expunerea medicilor infectați în fața pacienților ar putea cauza o explozie a pandemiei. În primul rând, sănătatea medicilor se poate agrava după câteva zile de simptome respiratorii ușoare, după cum au fost raportate și unele cazuri grave, care s-au agravat treptat. Medicii au nevoie de repaos, odihnă și tratament adecvat. Nu trebuie să ne folosim de medici până la epuizare acestora sau până la decesul lor. În Italia au murit foarte mulți medici și asistenți medicali. Este foarte alarmantă situația de față, iar la Suceava deja sunt medici infectați cu virusul Covid-19 cu forme severe. Nu vrem să creăm haos total, nici să creștem numărul de decese. Este cunoscut faptul că cei care părăseau carantina și erau doar suspecți li se întocmea dosar penal. Noi, conștienți de medicii confirmați pozitiv, îi trimitem înapoi în spitale, aceasta este măsura noului Ministru al Sănătății? Ne opunem categoric acestei idei”, a declarat Cobuz.

Aceasta consideră că Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Apărării trebuie să găsească urgent soluții și să redistribuie medici din zonele unde nu sunt cazuri de infecție, până când personalul medical infectat se va vindeca. ”Dacă medicii care vor veni vor avea echipament adecvat, sperăm să nu vorbim de noi cazuri de infecție în rândul cadrelor medicale. bFac un îndemn către toate autoritățile statului, să nu ia decizi pripite acum în plină criză, să găsească soluții viabile și să încerce pe cât de mult posibil să protejeze personalul medical. Fără medici și asistente, România va deveni vulnerabilă în fața pandemiei Covid-19, iar în scurt timp ar putea deveni unul dintre cele mai mari focare ale Europei”, a încheiat Maricela Cobuz.