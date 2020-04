Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a remis presei un comunicat în care critică modul în care guvernanții se implică în soluționarea problemelor legate de limitarea răspândirii coronavirsului și de protejare a oamenilor solicitând să se treacă de urgență la testarea pe scară largă a populației. Vă prezentăm comunicatul integral:

Județul Suceava a devenit cel mai mare focar Covid-19 din România. Am sperat cu toții că vizita Ministrului Sănătății în Suceava va schimba radical perspectiva administrațiilor centrale și județene asupra importanței dotării cu aparatură medicală și deschiderii pentru pacienți a noului Spital din Fălticeni. Am sperat că ieșirea din Spital a președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, să fie urmată de continuare demersurilor inițiate de PSD privind deschiderea Spitalului din Fălticeni. Sperăm ca acest spital să fie deschis cât mai rapid, în procedură de urgență, pentru pacienții non-covid.

Este timpul ca actuala conduce PNL să lase orgoliile politice în favoarea sănătății oamenilor. Vedem cu toții care sunt problemele ce trebuie urgentate. Guvernul României și Ministerul Sănătății a primit încă de la începutul anului o recomandare de la Organizația Mondială a Sănătății cu privire la efectele ce vor urma datorită răspândirii cu repeziciune a virusului Covid-19 pe teritoriul Europei. Nu s-a luat nici o măsură, ba mai mult s-au considerat a fi zvonuri despre „o așa-zisă pandemie”.

În urma neglijenței guvernării PNL și a preocupării pentru alegeri anticipate, spitalele din Județul Suceava au fost închise sau transformate în spitale covid și mii de pacienți suferă din acest motiv. Măsura de închidere a județului Suceava de restul țării fără testarea în masă a populației este o măsură de austeritate.

Domnule ministru, la ora actuală, România are 6.879 de cazuri de infecție cu virusul Covid-19, județul Suceava are 1.733, iar cele mai multe cazuri de infecție sunt la personalul medical. Inițial spitalele au fost lăsate fără produse de igienizare, echipamente de protecție pentru personalul medical, principalele preocupări erau alegerile anticipate.

Suceava trebuie să treacă de urgență la testarea pe scară largă a populației, mai ales că președintele CJ a fost spitalizat în această perioadă și înțelege importanța problemei.

Trebuie luate măsuri concrete pentru susținerea sistemului de sănătate, fără a uita economia, agricultura și educația, așa cum au procedat celelalte state din Europa. Cu siguranță vom trece peste această pandemie, dar mulți români vor rămâne fără un loc de muncă.

Decât atacuri politice ale deputaților PNL împotriva colegilor PSD, mai bine măsuri concrete pentru deschiderea noului Spital din Fălticeni și testarea în masă a sucevenilor pentru Covid-19, doar sunteți la guvernare”.