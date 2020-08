Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz solicită public ministrului educației, Monica Anisie, o comunicare clară privind începerea noului an școlar. ”Profesorii, elevii și părinții, așteaptă un răspuns clar privind începerea anului școlar din partea ministrului educației, doamna Monica Anisie, care poate avea ca reper deciziile celorlalte state din UE privind deschiderea noului an școlar. Învățământul garantează o siguranță copiilor spre viitor, deoarece ”scopul educației este înaintarea în cunoaștere și distingerea adevărului” după cum spunea John F. Kennedy. Procesul de deschidere a școlilor din România trebuie să fie o prioritate pentru actuala guvernare, lăsând la o parte politizarea învățământului”, a spus Cobuz. Aceasta consideră că învățământul online nu este o soluție pentru școlarizarea elevilor din România. ”Soluțiile dezinfectante și măștile de protecție la ore ar trebui să fie asigurate obligatoriu atât elevilor cât și profesorilor de către Ministerul Educației. Testarea periodică a cadrelor didactice care ar urma să predea la catedră este o soluție la care nu s-a gândit actuala guvernare. Suntem deja în luna august 2020, iar copii ar fi trebuit să aibă alocațiile dublate, măsură ignorată de către Guvernul PNL. După 8 luni de guvernare haotică, solicit public ministrului educației o comunicare clară privind începerea noului an școlar. Ignorați prea mult copiii din România, ei nu merită această soartă”, a declarat parlamentarul social democrat. ”În plină pandemie cu virusul Covid-19 educația și sănătatea au fost îngropate de actuala guvernare PNL, datorită deciziilor incoerente, ba chiar contradictorii transmise românilor. Accesul la educație este un drept constituțional, iar începând cu luna martie 2020, când a fost impus în România sistemul de învățământ online, peste 250.000 de elevi nu au avut acces la internet, aceștia fiind privați de dreptul la educație”, a încheiat Maricela Cobuz.