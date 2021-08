Deputata PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicăi promovează Bucovina din barcă. Aflată la finalul săptămânii trecute în Țara Dornelor Mirela Adomnicăi a făcut river rafting pe râul Bistrița și a împărtășit această experiență pe pagina sa de socializare unde a vorbit despre traseul spectaculos pe care l-a parcurs și de peisajele superbe.

”Weekend-ul trecut l-am petrecut în Țara Dornelor, alături de oameni dragi și cu această ocazie am avut bucuria să încerc o nouă experiență și anume river rafting pe râul Bistrița. Traseul este spectaculos și pe lângă porția de adrenalină, se poate admira deosebitul peisaj al Țării Dornelor, precum și crestele munților Bistriței, Giumalău și Rarău. Pentru cei care nu știu, river rafting-ul este activitatea de agrement cea mai căutată în zona Dornelor, iar Bistrița este considerat unul dintre cele mai incitante râuri pentru practicarea river rafting-ului din întreaga Europă, permițând efectuarea acestui sport, atât pentru agrement, cât și pentru profesioniști. Debitul de apă al râului este mare, ceea ce face posibilă practicarea acestuia din aprilie până în octombrie. Așadar, vă recomand să vizitați Țara Dornelor și să-i descoperiți toate atracțiile!”, a postat parlamentarul social democrat.