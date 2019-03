Vicepreședintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, Alexandru Băișanu, a reușit să obțină înființarea unei comisii de anchete care să verifice activitatea companiei Tarom. Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu este cel care a solicitat înființarea acestei comisii, precizând că a făcut acest lucru după ce a observat că an de an Tarom se află la un pas de a ajunge în prăpastie. Băișanu a precizat că a observat că an de an câștigurile se micșorează iar cheltuielile cresc, dar și că o serie de avioane, cel puțin două, au fost vândute la un moment dat la niște prețuri care ridică o serie de semne de întrebare, „care cred că trebuie elucidate. „Am mai observat că am pierdut linii pe care le aveam anterior și acum nu le mai avem, dar și că avem foarte mulți angajați la un număr foarte mic de aeronave și asta îngreunează desfășurarea activității Tarom, făcând o comparație cu alte companii aeriene, private, la care numărul dintre angajați și aeronave este unul flexibil și care poate fi suportat.

Deputatul ALDE de Suceava a adăugat că mai multe aspecte ar trebui să fie verificate începând din 2007 și până în prezent. Alexandru Băișanu a mai precizat că din 2007 și până în prezent Tarom nu a mai avut profit, ceea ce înseamnă că „stă pe banii contribuabililor”. „Banii ajung din altă parte la Tarom. Cred că lucrul acesta trebuie să ia sfârșit. Trebuie să aducem Tarom pe profit să-l dăm pe mâna unor oameni care știu cu adevărat să gestioneze o astfel de activitate în România, iar Tarom să devină o companie competitivă la nivel mondial”, a spus Alexandru Băișanu. El consideră că această comisie de anchetă ar trebui să-i audieze pe toți miniștrii transporturilor de până acum, dar și toți directorii și șefii direcțiilor de personal și de dezvoltare care au fost la Tarom. De asemenea, deputatul ALDE de Suceava a precizat că și orice fluctuație a directorilor afectează activitatea unei companii, însă nu consideră că aceasta ar fi cauza esențială a dezastrului din momentul de față din compania Tarom. „Cred că sunt multe altele, mult mai profunde, care țin de un management defectuos și de niște interese. Acum trebuie să vedem ale cui interese au dus la această stare dezastruoasă din Tarom”, a mai declarat Băișanu.