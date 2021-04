Într-o intervenție telefonică la Radio Top, deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, a declarat că Alianța pentru Unirea Românilor salută demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, pentru că nu-i de acord cu politica publică de sănătate dusă după instalarea Guvernului Cîțu. Legat de disputele dintre PNL și USR-PLUS apărute după demiterea ministrului Voiculescu, parlamentarul de Suceava a afirmat: „Mai departe, credem că-i o problemă a coaliției, pe care trebuie să și-o rezolve în cel mai scurt timp, pentru ca lucrurile să poată fi din nou funcționale. Le urăm succes și multă înțelepciune celor de la guvernare”. Pe de altă parte, deputatul Pușcașu a salutat inițiativa președintelui PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, privind încheierea unui parteneriat cu Mănăstirea Putna în vederea realizării unor activități dedicate aniversării a 150 de ani de la Marea Serbare a românismului de la Putna, inițiată pe 15 august 1871 de Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu. Florin Pușcașu a spus: „Salut inițiativa și mă bucur că se vrea rememorarea acelor momente importante din istoria noastră națională. Dacă vor fi invitați, cu siguranță că reprezentanții AUR vor participa la acțiuni, dacă nu fizic, măcar cu sufletul și cu gândul”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating