Profesorul Ștefan Alexandru Băișanu, deputat de Suceava a partidului Forța Națională, a devenit ”Doctor Honoris Causa” al Universității ”Constantin Stere” din Chișinău. ”Un moment important in cariera mea academică. La Chișinău, la Universitatea “Constantin Stere” am primit titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA. Am participat și la o sesiune de comunicări științifice, dedicate Unirii de la 1859, unde au conferențiat: Gheorghe Avornic- Prof. Univ. Dr, – rector, Valentina Coptilet- Conf. Univ. Dr.- prorector,Nicolae Dabija-Academician, Catalin Bordeianu-Prof. Univ. Dr.-Director Adj. ICR Moldova și Sorin Tudor Maxim- Prof. Univ. Dr. Mulțumesc Senatului Universității și prietenilor ce au consimțit sa ma însoțească”, a notat Băișanu pe pagina sa de socializare.