Deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, a făcut parte din delegația Grupului parlamentar de prietenie cu R.S. Vietnam care a efectuat o vizită de lucru în această țară în perioada 27 martie – 3 aprilie alături de deputatul Lucian-Eduard Simion, preşedinte al Grupului de prietenie și de deputații Vasile Gudu, secretar și Eugen Neaţă- membru. Grupul parlamentar de prietenie unde Băișanu deține funcția de vicepreședinte a avut întrevederi cu Grupul omolog din Parlamentul R.S. Vietnam, condus de doamna Cao Thi Xuan, cu domnul Uong Chu Luu, vicepreşedinte al Adunării Naţionale, cu reprezentanţi ai conducerii oraşului Ho Chi Minh şi cu reprezentanți ai conducerii regiunii Ben Tre.

Potrivit unui comunicat de presă postat pe pagina de net a Camerei Deputaților, programul a inclus două vizite de lucru, una în provincia Quang Ninh, la care a participat şi doamna Cao Thi Xuan, preşedintele Grupului omolog de prietenie, iar a doua în provincia Ben Tre, unde s-au organizat întrevederi cu membri ai conducerii provinciei.

Provincia Ben Tre este înfrăţită cu judeţul Tulcea, încă din 2014, şi există mai multe proiecte comune care se află în desfăşurare. Unul dintre cele mai importante proiecte comune este proiectul Dunăre-Mekong, în cadrul căruia România poate contribui prin experienţa pe care o are în domenii precum managementul apei, protecţia mediului, interconectivitatea şi cooperarea transfrontalieră.

Băișanu a subliniat buna cooperare între universităţile româneşti şi cele vietnameze

În cadrul discuţiilor a fost subliniată relaţia tradiţională de prietenie dintre cele două state şi intenţia României de a intensificare a cooperării pe mai multe planuri, inclusiv în cel economic. Cooperarea României cu R.S. Vietnam se materializează şi prin acordarea de către statul român a 20 de burse de studiu pentru studenţii vietnamezi, cooperare care a dus la formarea a peste 3.500 de specialişti vietnamezi care au absolvit universităţi în România. În cursul vizitei, grupul român a avut întâlnire şi cu Asociaţia foştilor studenţi vietnamezi vorbitori de limbă română din Ho Chi Minh. Preşedintele Grupului Lucian-Eduard Simion şi vicepreşedintele Ștefan Alexandru Băișanu au menţionat buna cooperare între universităţile româneşti şi cele vietnameze, cea mai nouă colaborare, în acest sens, fiind cea dintre Universitatea Politehnică Bucureşti şi Hanoi University of Science and Technology, arătând deschiderea totală şi pentru alte parteneriate universitare. În plus, președintele Grupului, Lucian-Eduard Simion, a reiterat solicitarea României de a fi susţinută şi de R.S. Vietnam pentru obţinerea unui mandat de membru nepermanent în cadrul Consiliului de Securitate al O.N.U., pentru perioada 2019 – 2020.

În încheiere, a fost lansată invitaţia către partenerii vietnamezi de a participa la Forumul Economic Francofon pentru Europa Centrală şi de Est, care va fi organizat de România pe parcursul anului 2018.