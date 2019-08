Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, cere transparență și criterii clare pentru alocarea prin HG a fondurilor rămase la dispoziția Guvernului după rectificarea bugetară din această lună. Bălan a explicat că solicitarea sa este una legitimiă în condițiile în care în decursul timpului ”aceste fonduri au fost folosite discreționar iar uneori au fost și folosite ca șantaj pentru primari din opoziție care au fost atrași de alocarea acestor bani”. ”Or tocmai asta vrem, transparență clară pentru că noi nu ne gândim că aceste fonduri vor fi date doar la primari PSD poate și ALDE ci ne gândim că ar trebui ca aceste fonduri să fie repartizate în funcție de necesitățile, realitățile comunităților locale. Sunt primării care au primit la această rectificare 30 de lei, 50 de lei, Or ce înseamnă asta? Eu mă gândeam la ministrul Teodorovici că mai bine ar fi dat primăriilor unde au școli cu WC-urile în curte acești bani 10.000 de euro și acestea ar fi realizat poate și cu adaos de fonduri proprii grupuri sanitare moderne la nivel european și nu containere cum se întâlplă pe la nu știu ce spctacol pe care îl folosesc o oră două și după aceea îl țin în depozit”, a declarat Bălan.

”La rectificarea asta bugetară am văzut că din 2.600.000 lei mai mult de jumătate 1.470.000 de lei este suma rezervată la dispoziția guvernului. Or asta ce înseamnă? Exact ceea ce ne spunea mai zilele trecute un celebru deputat PSD de Suceava și anume că s-au dat și la primăriile și la CJ-urile conduse de PNL. Pesediștii tot timpul cât au fost la guvernare au împărțit România între pesediști și restul și din când în când le-au mai dat și celorlalți ceva ca și cum nu toți am fi contributori la PIB”, a mai spus parlamentarul liberal.