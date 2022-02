Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că procesul de descentralizare a utilizării fondurilor europene pentru următorul cadru financiar european crează toate premisele ca autoritățile administrației publice locale din România să aibă acces mai ușor și mai rapid la finanțare, în scopul realizării proiectelor de investiții de interes local.

”Anul acesta sărbătorim împlinirea a 15 ani de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Personal, nici nu îmi pot imagina care ar fi fost soarta țării noastre dacă nu am fi intrata în marea familie europeană și nu am fi beneficiat de ajutorul permanent al Uniunii în realizarea reformelor și, mai ales, de miliardele de euro nerambursabile pe care le-am primit în acești ani pentru a dezvolta România. Oricine se îndoiește de beneficiile apartenenței țării noastre la Uniunea Europeană să facă efortul și să compare nivelul de dezvoltare al altor țări din regiune care au scăpat de comunism și care nu au avut șansa României de a se reforma și moderniza cu ajutorul Uniunii. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem faptul că România nu a reușit să beneficieze la maximum de beneficiile apartenenței noastre la UE, fie din cauza lipsei noastre de experință în realizarea de proiecte, fie din unele cauze birocratice naționale, pe care guvernele noastre le-au creat”,a spus Bălan. El a arătat că descentralizarea utilizării fondurilor europene pentru următorul cadru financiar, proces demarat de Guvernul PNL încă de anul trecut, este un pas uriaș în față, care va permite autorităților locale să depună mai ușor proiectele de investiții și să obțină mult mai repede finanțările pentru proiectele de dezvoltare locală. ”Este o adevărată revoluție în domeniul utilizării fondurilor europene pe care toate administrațiile locale o apreciază. Cu toate acestea, pentru a ne asigura de succesul demersului, trebuie să avem în vedere faptul că nu toate primăriile au o experiență bogată în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. De aceea, consider că va fi deosebit de util ca fiecare administrație locală să beneficieze de asistență tehnică permanentă, fie de la nivel guvernamental, fie regional, astfel încât să vorbim peste câțiva ani despre 100% utilizare a fondurilor europene și despre o Românie cu adevărat europeană. Cred că avem o șansă istorică pentru a moderniza și dezvolta România, însă totul depinde de capacitatea noastră de a fructifica această oportunitate. Suntem în aceeași situație ca în urmă cu un secol și jumătate când, ajutați de Europa pentru a înfăptui Unirea, Vasile Boerescu afirma: ”Europa ne-a ajutat … rămâne a ne ajuta noi înșine!”, a conchis Ioan Bălan.