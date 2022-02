Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a interpelat pe ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe tema programului de modernizare și automatizare a trecerilor la nivel cu calea ferată în județul Suceava. El susține că în județul Suceava, una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere soldate cu victime continuă să fie lipsa investițiilor pentru modernizarea și automatizarea cu bariere a trecerilor la nivel cu calea ferată. Mai mult decât atât, starea precară a acestor treceri generează și o scădere a vitezei de circulație a trenurilor, care au restricții de viteză semnificative. În interpelare se mai arată: „Personal, cu ocazia dezbaterilor asupra legii bugetului de stat din ultimii ani am solicitat tuturor miniștrilor Transporturilor să aloce mai multe credite bugetare pentru această componentă investițională și să accelereze lucrările de modernizare. De fiecare dată, am primit asigurări ferme că alocările bugetare acoperă în integralitate necesarul de investiții și că în scurt timp toate trecerile la nivel cu calea ferată, la nivel național, nu numai la nivelul județului Suceava, vor fi modernizate în acord cu exigențele Uniunii Europene. În contextul în care România are oportunitatea istorică de a accesa un volum uriaș de finanțări europene nerambursabile, atât din bugetul multianual al Uniunii Europene, cât și în cadrul mecanismului european de redresare și reziliență, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: Câte treceri la nivel cu calea ferată vor fi modernizate și automatizate la nivelul județului Suceava în cursul anului 2022? Dar la nivel național? În condițiile în care cea mai mare parte a investițiilor de infrastructură din România se confruntă cu mari întârzieri din cauza piedicilor birocratice ale legislației în materie de achiziții publice și atribuiri de lucrări, în ce măsură CNAIR și CFR Infrastructură ar putea să realizeze lucrări de modernizare și automatizare cu bariere a trecerilor la nivel cu calea ferată?” Deputatul Balan solicită formularea răspunsului în scris.