Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, se arată îngrijorat față de evoluția datoriei publice a României. În acest sens el i-a solicitat ministrului finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici, o situație sintetică cu privire la structura datoriei publice pentru anii 2012-2018 pe surse de finanțare: intern/extern, leu/valută precum și o situație sintetică care să reflecte dobânzile anuale plătite din bugetul general consolidat în sarcina datoriei publice pentru anii 2012-2018.

Totodată, Bălan solicită o situație sintetică (an/datorie publică brută la 31 decembrie) care să reflecte evoluția stocului de datorie publică în perioada 31 decembrie 2011 – 1 decembrie 2018 cerându-i ministrului să porecizeze în ce an, din anii următori, se va înregistra cea mai mare sarcină de refinanțare a datoriei publice. ”Guvernul României, în special Ministerul Finanțelor Publice, comunică constant date privind datoria publică a României, raportând valoarea acesteia la un Produs Intern Brut care are o structură extrem de volatilă și discutabilă. Ca pondere în PIB, datoria publică crează iluzia că România se situează la un nivel confortabil față de criteriul de convergență nominală stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Din păcate, Ministerul Finanțelor Publice nu recunoaște că, pentru nivelul de dezvoltare al țării noastre, nivelul de stres al datoriei publice nu este de 60% din PIB, ci la 40% din PIB. În eventualitatea declanșării unor factori externi sau interni care să determine o stagnare a PIB, acest nivel se va depăși în maximum 2 ani. Pentru acest motiv am solicitat aceste informații”, a motivat Ioan Bălan.