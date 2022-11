Într-o declarație politică susținută în Parlament, deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a lăudat constructorul român care lucrează la un tronson al Autostrăzii A7, și solicită aceiași implicare și din partea altor constructori.

Redăm integral declarația deputatului Balan: „Ani de zile s-a spus despre români și România fie că nu suntem în stare să facem drumuri, fie că nu știm și nu putem să construim autostrăzi și căi ferate, fie că trebuie să vină alții să ne arate cum se face. Lucrările pentru infrastructura de transporturi au fost făcute în trecut, în principal, de firme străine, de mare prestigiu la nivel internațional, recunoscute pentru calitate în țara lor, care, însă, pe noi nu ne-au convins prea tare prin calitatea lucrărilor executate în România, însă, cu siguranță, ne-au dus la capătul răbdării prin tergiversări și termene lungi execuție. Lucrări care trebuiau finalizate în maximum 2-3 ani, la noi au durat și peste 10 ani.

Stimați colegi,

Știți cu toții cât de mult apreciez munca jurnaliștilor români care urmăresc constant modul în care evoluează proiectele de investiții din România. Munca lor aduce multe beneficii pentru dezvoltarea României, prin presiunea pe care o pun pe decidenți. Cu motive întemeiate, jurnaliștii au criticat, de-a lungul anilor, fie ritmul lent al constructorilor, fie motivele invocate de aceștia pentru întârzieri, fie calitatea lucrărilor, fie nepăsarea autorităților. Însă, recent, am constatat o largă apreciere a presei pentru constructorul român care muncește și execută o parte din Autostrada A7 și care a făcut în numai două luni, ceea ce ne obișnuisem să vedem numai după câțiva ani. Cu poze și filmări, jurnaliștii au constatat că avansul lucrărilor i-a surprins până și pe ei. Așadar, și românii pot!

Stimați colegi,

Îmi doresc cu putere ca toți constructorii Autostrăzii Moldovei, care au câștigat licitațiile pentru execuția lucrărilor, să ia exemplul pozitiv de la constructorul român, să mobilizeze toate resursele de care dispun, utilajele și oamenii, iar avansul lucrărilor la autostradă să fie, pentru prima dată, o reală uimire și pentru români. Finalizarea Autostrăzii Moldovei într-un termen scurt nu ar fi doar o gură de oxigen pentru economia Moldovei și pentru accelerarea dezvoltării. Finalizarea Autostrăzii A7 într-un termen scurt este și un imperativ determinat de faptul că am obținut finanțare europeană nerambursabilă pentru acest proiect strategic al Moldovei, iar banii nu vor sta la dispoziția noastră pe termen nelimitat”.