Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, care candidează pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din 6 decembrie, a făcut o radiografie a situației în care se află țara în acest moment arătând că ”ceea ce trăiesc românii conduși de PNL este mai sumbru decât ar fi putut descrie un roman de ficțiune”. Bejinariu constată că ”este aproape neverosimil ca liderii unei țări sa fie atât de străini de realitatea oamenilor, atât de depărtați de adevăr, atât de nesimțitori și de goi” concluzionând că ”doar PSD poate stopa declinul economic al României”.

”În timp ce oamenii trăiesc cu spaimă pentru propria viață ei asistă și la coșmarul declinului economic, care abia a început! Spitale care ard, unități ATI care se defectează, bolnavi care își așteaptă tratamentul pe targă dosită la colțuri de hol, familii în agonie, copii privați de dreptul la carte, toate acestea sunt frânturi din realitatea pe care guvernul liberal ne-o descrie în vorbe țâfnoase ca fiind o țară bine administrată. Nu se testează populația, ca să-i putem izola eficient doar pe cei infectați, DSP-urile au abandonat chiar și mima că fac anchete epidemiologice si aflăm că mai mult de jumătate din măștile folosite de noi nu protejează în nici un fel. Trăim o dramă pe care suficiența guvernanților liberali o amplifică cu cinism. În tot acest timp ne mint, cu nemărginit tupeu. Ei sunt foarte mulțumiți de felul în care merg lucrurile, își fac evaluări televizate zilnic si la fiecare evaluare le reies concluzii auto-măgulitoare, se lauda între ei si ni se laudă nouă în timp ce ne spun ca cei plecați dintre noi sunt vinovați de propria moarte. Ceea ce trăiesc românii conduși de PNL este mai sumbru decât ar fi putut descrie un roman de ficțiune. Este aproape neverosimil ca liderii unei țări sa fie atât de străini de realitatea oamenilor, atât de depărtați de adevăr, atât de nesimțitori și de goi”, a spus Bejinariu.

”Austeritatea pe care o pregătesc liberalii va face și mai multe victime în 2021”

El a mai constatat că peste toate astea se suprapune și criza economică arătând că economia s-a prăbușit deja și nici măcar „perfuziile” toxice de miliarde de euro împrumutați la dobânzi astronomice nu au menirea de a o salva. ”Ca si cum n-ar fi fost de ajuns drama fiecărui individ se adaugă si cea colectivă: economia s-a prăbușit deja. Nici măcar „perfuziile” toxice de miliarde de euro împrumutați la dobânzi astronomice nu au menirea de a o salva. Companiile cărora li s-a promis ajutor și-au trimis deja angajații in șomaj, căci ajutorul promis n-a venit niciodată. Sunt deja zeci de mii de companii care și-au închis activitatea, sute de mii de oameni fără un loc de muncă și viitorul arată chiar mai trist. Motivul pentru care Guvernul refuză să prezinte bugetul anului viitor este tocmai acela că nu-i pot anunța pe oameni înainte de alegeri ce soarta cruntă vor avea anul viitor. Austeritatea pe care o pregătesc liberalii va face și mai multe victime în 2021.

Mai este un motiv pentru care liberalii evită să anunțe măsurile pe care le vor lua dacă guvernează după alegeri; le vor anunța doar dacă oamenii nu-i mai pot schimba. Ei știu ca având bugetul liberal în față noi am putea prezenta soluții mai bune. Ei știu că doar guvernările PSD au generat creștere economică si că noi avem mereu aceste soluții. Ei știu ca noi putem. Doar noi! Doar PSD poate stopa declinul economic al României. Fie ca cetățenii României să înfrunte pericolul infectării, cu grijă pentru propria sănătate si să iasă la vot!”, a mai spus Eugen Bejinariu.