Deputatul liberal Dumitru Mihalescul, împreună cu PNL Rădăuţi şi TNL Rădăuţi, lansează campania caritabilă „Donathlon”. Miercuri pe data de 19 Decembrie 2018, începând cu ora 08:00 sunt invitaţi toţi cei care doresc să doneze sânge la punctul de recoltare sânge din cadrul Spitalului Municipal Rădăuţi.

Conform unor studii, sângele unui donator poate salva până la 3 vieți . Pe lângă aceste 3 vieți salvate, campania “ Donathlon – Donează din inimă pentru o inimă“ urmărește să ofere un sprijin altor 3 familii prin folosirea bonurilor de masă obținute în urma donării de sânge, la care se adaugă donații în bani și electrocasnice din partea Organizaţiei PNL Rădăuţi, TNL Rădăuți și a deputatului Dumitru Mihalescul.

Informaţii despre cele 3 familii ce vor fi ajutate:

1. Simona Ungurean – o mămică ce își crește singură fetița în vârstă de 10 anișori. Simona de aproximativ 9 ani face dializă . Recent s-au strâns bănuții pentru operația de care ea are atât de multă nevoie, dar, din păcate, îngrijirile postoperatorii necesită alte cheltuieli .

2. Bogdan Pânzariu în vârstă de 36 de ani, tatăl a doi băieței în vârstă de 6 respectiv 9 ani. Bogdan a suferit un AVC în luna Aprilie 2017 când a constatat că i-au fost furate niște bunuri. Momentan se reface printr-un program de kinetoterapie la domiciliu. Are de plătit o chirie lunară în valoare de 500 RON . Bogdan este un tătic ce își crește copiii, ajutat fiind doar de mama lui ( bunica copiilor ), singura lor sursă de venit fiind pensia bunicii în valoare de 840 ron și alocațiile copiilor .

3. Istratoaie Veronica este o mamă ce își crește singură cei doi copii: o fetiță în vârstă de 5 ani și un băiat în vârstă de 20 de ani. Singurul venit al familiei este salariul mamei . Aceștia locuiesc într-o locuință socială oferită de către stat .

Pentru a deveni donator de sange trebuie sa indepliniti următoarele condiţii:

– vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;

– greutate peste 50 kg;

– puls regulat, 60 -100 bătăi/minut;

– tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg;

– să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale;

– femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstrual;

– să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării;

– sa nu fii sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine.

Donatorii nu trebuie să aiba sau sa fi avut urmatoarele boli:

– hepatită (de orice tip);

– TBC;

– sifilis;

– malaria;

– epilepsie si alte boli neurologice;

– boli psihice;

– bruceloză;

– ulcer;

– diabet zaharat;

– boli de inimă;

– boli de piele: psoriazis, vitiligo;

– miopie forte peste (-) 6 dioptrii;

– cancer.

Înainte de a dona:

Dimineaţa înainte de recoltare puteţi consuma o cană cu ceai sau cafea, un mic dejun puţin consistent, legume, fructe;

Nu fumati înainte şi după donare cu o oră;

De asemenea veniti la donare , odihnit si nu dupa o noapte pierduta la serviciu sau in fata calculatorului !

Recomandari după donarea de sange:

repaus in sala de asteptare 15-30 minute (este foarte important repausul post donare pentru a evita lipotimia pe scări, pe holuri si ranirea donatorului);

evitarea in urmatoarele 12 ore a efortlui fizic intens, conducerea autovehiculelor, consumul de alcool, fumatul imediat;

se recomanda multe lichide; iar regimul alimentar va fi bogat în proteine animale (oua, carne).

Drepturile donatorilor:

Dupa fiecare donare de sange beneficiati de rezultatele analizelor de laborator: grup sanguin ABO si Rh, HLG (hemoleucograma) glicemie, Atg HBs, Ag/Ac HCV, Ag-Ac HIV1+2, Ac HTLV I+II, Ac –anti Treponema pallidum (bacteria care produce sifilis), ALT (transaminaza-enzima hepatica).