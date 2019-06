Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, îi solicită ministrului educației naționale, Ecaterina Andronescu, să anunțe câte câte clase de liceu vor fi restrânse în județul Suceava. Dumitru Mihalescul a arătat că Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4057/28.05.2019, privind repartizarea, pe județe, a cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2019 -2020, a generat puternice nemulțumiri, atât în rândul cadrelor didactice, cât, mai ales, în rândul părinților și elevilor. „Astfel, la nivelul unor județe, numărul de clase din învățământul liceal a fost restrâns și cu peste 30 de clase, generând o opțiune restrânsă pentru elevi și pierderi consistente de norme didactice pentru profesori. În același timp, transformarea unor clase de liceu în clase de învățământ profesional, fără a fi asigurate cadre didactice specializate și fără a fi dotate cu logistică specifică învățământului profesional, poate conduce la un eșec al relansării învățământului profesional în România, deși economia are foarte multă nevoie de forță de muncă bine calificată”, a declarat Dumitru Mihalescul.

Deputatul PNL de Suceava a precizat că în condițiile în care părerea unanimă a reprezentanților din sistemul de învățământ este că acest ordin va reprezenta chiar o măsură de stimulare a abandonului școlar, vrea să afle de la ministrul educației câte clase de liceu au fost restrânse la nivelul județului Suceava și câte clase de școală profesională au fost înființate pentru anul școlar 2019/2020. De asemenea, Dumitru Mihalescul vrea să afle și câte norme didactice vor dispărea din învățământul liceal, la nivelul Județului Suceava, ca efect al O.M.E.N. nr.4057/28.05.2019, dar și care este baza logistică și resursa umană implicată în clasele suplimentare din învățământul profesional din Județul Suceava. „Vă solicit o situație pentru fiecare clasă nou-înființată, care să reflecte atât investițiile în dotări și laboratoare, cât și numărul de cadre didactice specializate în învățământul profesional”, a încheiat Dumitru Mihalescul.