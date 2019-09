Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, acuză oponenții politici ai PSD că practică ”discursul urii”. El a arătat că acest mod de a face politică a afectat relațiile între oameni și a produs rupturi în societate. Bejinariu a ținut să precizeze că PSD este singurul partid care nu a practicat niciodată discursul urii. ”PSD are meritul de a nu fi practicat niciodata discursul urii si suntem singurii care reusim acest lucru. Motivul din care am castigat toate alegerile locale si generale in ultimele decenii este tocmai faptul ca ne-a preocupat felul in care putem uni oamenii, felul in care putem ajuta toate categoriile de cetateni si companiile private. Este adevarat ca discursul urii practicat de oponentii nostri politici ne-a afectat uneori. Este adevarat ca politicieni mai vechi ai PDL-ului, ai PNL-ului sau mai noi si chiar mai agresivi ai USR-ului au reusit, prin zgomot, invective si etichete indecente sa propage ura si sa cultive neincredere, dar noi vom castiga si urmatoarele alegeri, pentru ca suntem sigurul partid caruia ii pasa cu adevarat de viata oamenlor. Iar oamenii stiu asta!”, a declarat Bejinariu.