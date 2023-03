Investiția de 4 milioane de euro în retehnologizarea salinei de la Cacica, anunțată de ministrul PSD al Economiei, Florin Spătaru, în vizita de săptămâna trecută de la Suceava, vine ca un colac de salvare pentru cei 69 de angajați, dar și pentru producția de sare din România. Anunțul a fost făcut de deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, după vizita pe care a efectuat-o la Salina Cacica la finele săptămânii trecute.

”Situația de la fața locului e una destul de critică. Cacica se confruntă de ani buni cu o lipsă de competitivitate pe piața sării din România, deși, paradoxal, este singura salină din România care produce sare recristalizată din țară, cu o puritate de 99,9%. Utilajele vechi, depășite fizic și moral, cresc costurile de producție, iar sarea de Cacica nu mai reușește să facă față concurenței, reprezentată de sortimentele de sare marină, adusă din import, de regulă din Turcia, Egipt, Tunisia etc. Deși vorbim de o sare extrasă din ape care pot avea un grad ridicat de poluare, prețurile mai mici și marketingul concurenței au împins sarea de la Cacica în spatele rafturilor și, implicit, la coada preferințelor cumpărătorilor”, a spus Șoldan.

El a arătat că salina a rămas deschisă doar datorită dăruirii și profesionalismului celor care lucrează acolo.

”Salariile nete sunt puțin peste 2000 de lei, iar angajații salinei trăiesc de ani buni cu spaima că vor fi anunțați de companie că mina nu mai e competitivă și că trebuie să plece acasă”, a spus parlamentarul social democrat. El a subliniat că anunțul făcut zilele trecute la Suceava, de către ministrul PSD al Economiei, Florin Spătaru, a fost primit cu entuziasm, oamenii sperând în sfârșit că salina nu numai că va fi salvată de la închidere, dar va deveni și competitivă pe piața sării din România. Modernizarea instalației de recristalizare de la Salina Cacica prin înlocuirea celor trei evaporatoare vechi cu un singur evaporator de ultimă generație reprezintă soluția tehnică pentru creșterea eficienței energetice a fluxului de producție și scăderea costurilor de producție. Această soluție constituie o etapă superioară de dezvoltare și modernizare a instalației de recristalizare de la Salina Cacica, în contextul avansării tehnologiei specifice domeniului, precum și de aliniere a instalației de preparare la standardele mondiale actuale. Valoarea investiției este de aproximativ de 4 milioane euro, suma fiind prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 al Societății Naționale a Sării – Salrom. “Am stat de vorbă cu dl. director Dîrțu, dar și cu o parte dintre colegii lui. Oamenii sunt optimiști că, în sfârșit, odată cu această investiție, vor pune din nou salina pe picioare. Creșterea capacității de producție la un cost mai mic va face sarea de Cacica competitivă pe piață. Preconizăm că investiția va fi finalizată într-un termen de 1 an și 6 luni, maxim 2 ani. Până atunci, dragi suceveni, cumpărați sare de Cacica (cutia albastră) și vizitați salina! Fiecare cutie, fiecare bilet, îi va ajuta pe cei 69 de angajați și va ține salina deschisă”, a conchis George Șoldan.