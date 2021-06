Statul polonez continuă să investească în județul Suceava. Președintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher, a declarat, la Radio Top că statul polonez finanțează renovarea Casei Polone din centrul Sucevei, după ce anterior investise fonduri la Școala din Poiana Micului și la Casa Polonă din Soloneț. Despre imobilul de la Soloneț, parlamentarul a afirmat că a fost realizat cu ajutorul unor arhitecți tineri și cu o viziune frumoasă, se adresează întregii comunități din Bucovina și găzduiește întîlnirile importante, serbările și concursurile de poezie. Legat de clădirea Casei Polone din Suceava aflată în curs de reabilitare, deputatul a afirmat că are o vechime de peste 100 de ani. Ghervazen Longher a spus: „Clădirea nu este monument istoric, dar vrem s-o aducem aproape de ceea ce a fost altădată. Clădirea a fost distrusă pe vremea comunismului, parte din ea fiind tăiată. Avem poze vechi și discutăm cu proiectanții să vedem ce soluții adoptăm și la scena construită în fața Casei. Pentru a nu se vedea Casa din spate că-i veche, au construit acea scenă. Scena a fost benefică pentru că sala de spectacole are în jur de 270 de locuri pe scaune. Sala de spectacole rămîne și va fi destinată tuturor”. Potrivit deputatului, renovarea Casei Polone din Suceava ar urma să se încheie anul acesta.