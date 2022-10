Deputatul PNL de Suceava, Ion Bălan, a anunțat că România este printre primele state din Uniunea Europeană care, după lansarea de către Comisia Europeană a Planului european pentru combaterea cancerului în anul 2021, a adoptat în Parlamentul României un plan național complex, menit să prevină și să combată această boală cumplită. Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului, a spus Bălan, va fi pus în practică începând din prima lună a anului viitor.”Mă bucur că am putut să fac parte dintre inițiatorii acestui proiect legislativ, care devine, astfel, principalul document de politică publică, pe care se vor fundamenta măsurile viitoare de prevenire și combatere a cancerului. Anual, mii de români primesc vestea cruntă că au o anumită formă de cancer și cei mai mulți dintre ei nu supraviețuiesc. Dacă în urmă cu mai mulți ani se considera că sunt afectați de cancer doar adulții și persoanele vârstnice, astăzi medicii constată cu surprindere că tot mai mulți tineri și copii ajung victimele bolii. Dacă în trecut auzeam rareori că cineva suferă de această boală, acum fiecare dintre noi a aflat că un prieten, un fost coleg sau chiar o rudă este greu încercată de lupta cu cancerul. Numai la nivelul județului Suceava primesc anual acest diagnostic cumplit peste o mie cinci sute de persoane, potrivit celor mai recente date furnizate de DSP Suceava”, a spus Bălan.

”Din păcate, prevenția, programele de screening, medicina personalizată sau terapiile și medicamentele inovative sunt obiective încă neatinse de către România în lupta cu această boală nemiloasă”