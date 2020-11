Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, ar vrea că achiziția de material rulant pentru Compania CFR Călători să fie făcută din producția industrială românească. În acest sens, deputatul sucevean care candidează la alegerile din 6 decembrie pentru un nou mandat, s-a adresat cu o întrebare ministrului transporturilor, Lucian Nicolae Bode, dorind să afle dacă are în vedere ca la viitoarele achiziții de material rulant pentru CFR Călători va lua în calcul ca primă opțiune materialul rulant produs în România, în condițiile în care acesta este competitiv, mai ieftin decât ofertele extracomunitare și cu o mentenanță ușor de realizat. Asta în condițiile în care, precizează parlamentarul liberal, o fabrică produce la Pașcani trenuri de călători competitive, aflate în prezent în teste pe diverse trasee din Bucovina, o altă fabrică produce la Craiova locomotive pentru guvernul suedez, iar la Arad se produc vagoane pentru export. Ioan Bălan mai vrea să știe de la ministrul de resort câte trenuri noi au fost achiziționate până la finalul anului 2019 în condițiile în care în 2018, ”guvernul PSD anunța triumfalist achiziția a 100 de trenuri noi pentru transporturi de călători”, câte trenuri și vagoane de transport călători noi au fost achiziționate în perioada 2016-2019 și câte au fost modernizate în aceeași perioadă.

”Este de apreciat efortul pe care l-a făcut Ministerul Transporturilor și conducerea Companiei CFR Călători în ultimul an, astfel încât numărul de vagoane și de locomotive destinate transportului de călători să iasă din cota de avarie, care punea sub semnul întrebării furnizarea acestui serviciu. În acest sens, Guvernul s-a mobilizat și a recurs la modernizare/recondiționarea accelerată a materialului rulant existent, numărul de vagoane funcționale crescând în ultimul an cu peste 200. Din păcate, în perioada 2016-2019, atunci când economia României a traversat o perioadă favorabilă, guvernele anterioare nu au realizat niciun fel de investiții în materialul rulant al Companiei CFR Călători, ci doar s-au luat cele mai nefavorabile decizii cu privire la transportul de călători, cum ar fi: închideri de rute secundare cu efecte devastatoare asupra navetei angajaților, scoaterea din uz a unei părți din materialul rulant, risipirea unor resurse ale companiei din care s-ar fi putut realiza investiții. În toate statele dezvoltate transportul feroviar de călători este cel mai sigur, cel mai rapid și cel mai ieftin iar preocuparea viitoarei guvernări trebuie să se centreze către revigorarea acestui sector”, a mai spus Ioan Bălan.