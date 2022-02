Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, constată că în cele mai importante sectoare de activitate publică din România se manifestă un deficit acut de personal. El a arătat că sistemul de educație are nevoie urgentă de mii de cadre didactice tinere, care să ocupe posturile vacante acoperite în prezent de suplinitori, dar și posturile care se vor vacanta prin ieșirea la pensie. De asemenea, sistemul de sănătate nu o duce nici el mai bine, în condițiile în care în ultimii 15 ani a pierdut peste 20.000 de medici pe calea migrației. Nu în cele din urmă, a spus Bălan, sistemul de ordine publică reprezentat de poliția și jandarmeria română se străduiește din greu să facă față provocărilor, deși funcționează cu peste 20.000 de lucrători mai puțin, față de numărul optim.

”Așadar, educația, sănătate și siguranța populației sunt trei domenii în care lipsa acută de personal s-a adâncit de la un an la altul, producând deja consecințe nedorite. Mulți părinți și copii aleg doar anumite școli, pentru că acolo profesorii sunt mai buni, mai calificați. În sănătate, consecințele le-am văzut cu ochii noștri în timpul acestei pandemii, când medici și asistente s-au îmbolnăvit din epuizare, după gărzi de 48 ore, ca să poată salva vieți și compensa lipsa de personal. Și în poliție se văd consecințele, mai ales în mediul rural, unde multe posturi de poliție funcționează cu greu și nu pot acoperi 24 de ore toate provocările. Dacă am urmări cifrele deficitului de personal am constata că nu este vorba de un deficit uriaș, ci de unul în jurul a 60-70.000 de angajați în cele trei domenii. La prima vedere ar părea o misiune simplă. Însă, un dascăl bine calificat nu se poate face peste noapte. Un medic ajunge să ia o decizie medicală după foarte mulți ani de școală. De asemenea, un ofițer de poliție intră în sistem după o facultate de lungă durată și un masterat de minimum doi ani. Așadar, pentru a compensa acest deficit avem nevoie de o salarizare corespunzătoare și atractivă pentru tineri, de o strategia națională agreată consensual de toate partidele politice parlamentare și de o coerență, pe termen lung, în implementarea politicilor. Dacă vom începe mâine să lucrăm la eliminarea deficitului de personal, roadele tot peste câțiva ani le vom culege. Vreau să cred că toți politicienii responsabili vor înțelege necesitatea asigurării personalului necesar în educație, sănătate, siguranța cetățeanului – trei domenii în care omul este resursa cea mai valoroasă”, a explicat Ioan Bălan.