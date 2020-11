Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, consideră că președinții de Consilii Județene mai ales cei aflați la primul mandat care vor să facă o administrație performantă au la îndemână două modele din care să se inspire, modelul Gheorghe Flutur la Suceava și modelul Ilie Bolojan la Bihor. ”Oricine poate prelua modelul Bolojan dar trebuie să recunoaștem că noi la Suceava avem modelul Flutur. Cu siguranță și ceilalți președinți de Consilii Județene aflați la primul mandat pot să facă o compilație dacă îmi este permis termenul între ceea ce reprezintă ca model Ilie Bolojan și ceea ce reprezintă ca model Gheorghe Flutur care este recunoscut ca un om puternic în administrație și care a reușit să facă o administrație performantă în județul Suceava”, a subliniat Bălan. Referindu-se la măsurile severe luate de Ilie Bolojan imediat după ce a preluat șefia Consiliului Județean Bihor și care s-au concretizat în concedierea a jumătate dintre angajați, Ioan Bălan a arătat că la Suceava Gheorghe Flutur a făcut acest lucru mai demult. ”Ceea ce a făcut Bolojan acum reducând la jumătate numărul angajaților Consiliului Județean Bihor Flutur a făcut cu ceva timp în urmă și cred că astăzi serviciile din cadrul Consiliului Județean Suceava au atâția oameni cât e nevoie. Nu am auzit ca în Consiliul Județean Suceava să fie vreun angajat care să nu aibă atribuții și care să poată fi pus pe liber. Nu cunosc lucrul ăsta dar eu cred că avem un model de succes la Suceava și acesta e modelul Flutur”, a mai spus Ioan Bălan.

