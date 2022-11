Președintele grupului parlamentar de prietenie România-Ucraina, deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan, membru al Comisiei de politică externă, a transmis, miercuri, 9 noiembrie la ceremonia organizată de Uniunea Ucrainenilor din România cu ocazia sărbătoririi Zilei limbii ucrainene în România că o mare sărbătoare a fiecărei țări este sărbătorirea limbii materne.

„O zi, un reper, o sărbătoare importantă în viața comunității ucrainene, este ziua de 9 noiembrie când ucrainenii din toată lumea sărbătoresc Ziua scrierii și limbii ucrainene. În România, Legea nr. 213/2018 a consfințit această dorință mai veche a etnicilor ucraineni”, a arătat deputatul liberal sucevean.

Totodată, Ioan Bălan a subliniat în discursul său că limba unui neam, limba unui popor, este temelia și coloana vertebrală a acestuia.

„Cultura unui neam este inima și spiritul acelui neam. Limba reprezintă o pecete a identității sale naționale, a rezistenței sale și a evoluției în furtunile istoriei. Limba unui neam este sanctuarul și vatra în același timp. În jurul ei se clădește structura de rezistență, forța și personalitatea statului, ea este garanția fundamentală a evoluției sale în modernitate. S-au petrecut și au evoluat și datorită rezistenței prin cultură, prin opere literare valoroase”, a punctat parlamentarul sucevean.

Mai mult, Ioan Bălan a evocat personalitatea legendarului Taras Șevcenko arătând că și prin opera sa literară, limba ucraineană a evoluat, s-a întărit și a rezistat.

„De aceea, opera acestui gigant al culturii ucrainene este considerată ca fiind fondatoarea limbii și literaturii ucrainene moderne. Rostesc aici, cu solemnitatea de cetățean al României și al lumii, că Taras Șevcenco pentru ucraineni este la fel ca Mihai Eminescu pentru români, fondatorul unei limbi frumoase și extrem de bogate”, a mai declarat deputatul Ioan Bălan.

Președintele grupului parlamentar de prietenie România-Ucraina a reamintit că în România, ucrainenii reprezintă a treia etnie, după numărul de etnici, vorbind de aceasta ca de una autohtonă și că foarte multe dintre localitățile în care trăiesc compact fiind atestate documentar de peste șapte secole.

„Pentru orice etnie, o sărbătoare importantă în viața comunității este legată de sărbătorirea limbii materne, aceasta fiind moștenirea sacrală a unui popor, care se transmite din secol în secol, pe documente scrise sau pe cale orală. Să omagiem, să cultivăm și să respectăm, cu sfințenie, în conștiințele noastre și în faptele noastre tezaurele sacre ce înseamnă limba neamului! Să fie mereu sfinte pentru fiecare popor sau etnie. Limba ucraineană și limba română acolo unde trăiesc românii ca etnie”, a îndemnat Ioan Bălan.

Parlamentarul liberal sucevean consideră că este un imperativ a acestor vremuri, a acestor timpuri depunerea de eforturi masive, permanente și consecvente pentru păstrarea și transmiterea tezaurului lingvistic al limbilor noastre, mai departe, către urmașii noștri, continuând astfel axioma fundamentală a specificului identitar național în marea bogăție a limbilor celorlalte popoare.

Mai mult, Ioan Bălan a spus că în calitate de deputat al României își dorește ca limba română să fie respectată și apărată în comunitățile etnice românești din Ucraina exact așa cum este respectată și apărată, prin lege, limba ucraineană în România.

„Promovarea conservării limbilor materne, dezvoltarea și securizarea acestora vor fi idealuri fundamentale, pentru că acestea încurajează diversitatea lingvistică a lumii cosmopolite în care trăim și contribuie, într-o mare măsură, la dezvoltarea conștiinței privind tradițiile lingvistice și culturale din întreaga lume. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți!”, a încheiat mesajul deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan.