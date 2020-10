Deputatul PNL Ioan Bălan face demersuri pentru modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată în judeţul Suceava. El l-a interpelat pe ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae Bode, pe care îl roagă să precizeze dacă are în vedere să includă în capitolul de investiţii pentru anul 2021 modernizarea tuturor trecerilor la nivel cu calea ferată din județ. De asemenea, Bălan, îi cere să precizeze care sunt costurile medii ale modernizării unei treceri la nivel cu calea ferată şi care ar fi efortul bugetar total al modernizării tuturor trecerilor din Judeţul Suceava în anul 2021 și în ce măsură asemenea investiţii ar putea să fie preluate de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene şi realizate cu fonduri europene nerambursabile. ” La nivelul Judeţului Suceava lipsa modernizării trecerilor la nivel cu calea ferată, în special absenţa barierelor automate, continuă să genereze accidente soldate cu victime aproape în fiecare lună. Personal, în calitate de deputat, am interpelat constant guvernele anterioare şi am solicitat ca toate trecerile la nivel cu calea ferată să beneficieze de investiţii – reabilitarea covorului asfaltic, creşterea vizibilităţii şi instalarea de bariere automate. Încă din anul 2018, ministrul PSD al transporturilor de la acea vreme se angaja să modernizeze un număr de 88 de treceri la nivel cu calea ferată în Judeţul Suceava, angajament care nu a fost dus la îndeplinire. Acest tip de investiţie nu generează un impact bugetar deosebit de mare iar realizarea lor se va traduce în salvarea vieţii participanţilor la traffic”, a spus Ioan Bălan.