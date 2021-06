Vicepreședintele PNL, deputatul de Suceava, Ioan Bălan, insistă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru ca în Regiunea de Nord Est să fie realizate cât mai multe investiții pentru înlăturarea riscului de inundații. Pentru început Bălan i-a solicitat ministrului de resort, Barna Tanczos, date cu privire la proiectele de amenajări hidrotehnice pentru Regiunea Nord-Est care au fost menținute de România în Planul Național de Redresare și Reziliență, care sunt acestea și ce valoare au. Apoi, parlamentarul liberal vrea să știe care este valoarea investițiilor susținute în anul 2021 de Administrația Națională ”Apele Române” pentru lucrări secundare de amenajări hidrotehnice (decolmatări, protecții de mal) în Regiunea de Nord-Est și solicită o situație detaliată a proiectelor de investiții derulate din fonduri naționale la nivelul primăriilor și a județelor din această regiune. Nu în ultimul rând, Ioan Bălan îi cere ministrului să spună ce măsuri are în vedere pentru creșterea calității proiectelor de investiții în domeniul hidrotehnic, în condițiile în care, în trecut, unele investiții de mediu s-au demonstrat a fi doar simple adânciri sporadice de albii de pâraie, care nu au protejat populația împotriva riscurilor de inundații.

” În ceea ce privește riscul major de inundații care există la nivelul Regiunii Nord-Est, până în anul 2020, guvernele s-au limitat doar să contabilizeze pagubele rezultate din aluviuni și alunecări de teren, atât la nivelul gospodăriilor, cât și la nivelul culturilor agricole. Din fericire, începând cu anul trecut, mare parte dintre proiectele investiționale din zona Moldovei, inclusiv pentru componenta de mediu, au fost deblocate. Aceste demersuri favorabile au fost continuate și în anul 2021, însă, este evident că ele trebuie intensificate, dat fiind că Regiunea de Nord-Est este una dintre cele mai afectate regiuni din țară de inundații. În urmă cu aproape 3 luni domnul ministru m-a asigurat că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a propus pentru Regiunea de Nord-Est un număr de 8 proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, care urmau să fie incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, tocmai pentru lucrări hidrotehnice de amploare, care să protejeze viața oamenilor, gospodăriile și culturile agricole ale acestora. Guvernul a transmis deja la Comisia Europeană forma finală a PNRR iar la acest moment se cunosc deja proiectele agreate la Bruxelles pentru cele mai multe dintre componentele investiționale, de aceea solicit aceste informații de la domnul ministru”, a spus Ioan Bălan.