Deputatul PNL de Suceava i-a solicitat ministrului sănătății să-i transmită care sunt alocările pe acest an pentru tratamentul fără interferon a bolnavilor diagnosticați cu hepatita C. Într-o întrebare adresată noului ministru al sănătății, Sorina Pintea, deputatul Ioan Balan precizează că potrivit unor estimări independente efectuate destul de recent, pentru situația înregistrată în anul 2017, din cei peste 12.000 de pacienți care au fost diagnosticați cu hepatita C, doar 3.000 au fost considerați eligibili și au primit tratament gratuit din partea sistemului public de sănătate, iar unui număr de nu mai puțin de 9.000 de bolnavi cu hepatita C i s-a refuzat acest drept. Ioan Balan a spus că potrivit normelor în vigoare, Ministerul Sănătății este cel care stabilește metodologia și criteriile pe baza cărora se face accesul pacienților diagnosticați cu hepatita de tip C la tratamentul fără interferon. „Astfel, potrivit acestei metodologii sunt considerați <eligibili> pentru tratamentul fără interferon doar pacienții care se află într-un stadiu avansat al bolii, în timp ce bolnavilor în stadii incipiente sau intermediare li se refuză dreptul de a fi tratați”, a arătat parlamentarul liberal.

Ioan Balan a adăugat că potrivit datelor furnizate de Asociația Europeană a Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, România este statul european cu cel mai mare număr de pacienți care au fost diagnosticați cu virusul hepatitei C, având o pondere de cca. 10% din totalul bolnavilor de la nivelul continentului, iar tendința este de creștere a numărului de pacienți. Balan a mai precizat că o pondere importantă în totalul bolnavilor români cu hepatita C o reprezintă copii și școlarii, mai ales din mediile defavorizate și din zonele cu un grad de dezvoltare mai redus. „Având în vedere faptul că alocările bugetare anuale pentru sistemul public de sănătate au crescut anual, în special printr-o tot mai mare taxare a asiguraților și luând în considerare că programe precum cel de combatere și tratament al hepatitei C ar trebui să reprezinte prioritatea oricărui Guvern, vă solicit să precizați care au fost alocările financiare în anul 2017 pentru programul privind hepatita C și cât ați programat bugetar pentru anul 2018 pentru tratamentul fără interferon?”, i-a transmis Ioan Balan ministrului sănătății. Deputatul PNL mai vrea să afle de la Sorina Pintea și care sunt soluțiile de urgență pe care aceasta să le implementeze în vederea asigurării accesului tuturor pacienților diagnosticați cu hepatita C la tratamentul fără interferon în anul 2018 și care ar fi costurile totale ale unui asemenea obiectiv.

„Vă rog să precizați ce măsuri intenționați să implementați la nivelul structurilor deconcentrate ale Ministerului Sănătății, în vederea prevenirii răspândirii virusului hepatitei C? Menționez faptul că sunt pacienți care au contactat acest virus accesând servicii cum ar fi cele de maichiură, pedichiură etc. Vă solicit și o situație defalcată asupra situației pacienților de la nivelul Județului Suceava, după cum urmează: numărul total al bolnavilor din județ diagnosticați cu hepatita C; numărul total al bolnavilor diagnosticați numai în anul 2017; numărul total al bolnavilor din Județul Suceava care au primit tratamentul fără interferon în anul 2017; numărul total al copiilor (cu vârsta sub 18 ani) diagnosticați la nivelul județului cu hepatita de tip C; numărul total al copiilor care au beneficiat de tratamentul fără interferon în anul 2017 și numărul total al copiilor al căror solicitări de tratament fără interferon au fost respinse în anul 2017”, a se mai arată în întrebarea adresată de Ioan Balan ministrului sănătății.