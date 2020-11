Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, care candidează de pe prima poziție la Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie, vrea să se asigure că Regiunea de Nord Est primește o sumă consistentă din fondurile europene în perioada 2021-2027.

În acest sens liderul liberal i-a adresat o întrebare ministrului fondurilor europene, Ioan Marcel Boloș, dorind să afle care sunt sumele estimate a fi direcționate către Regiunea Nord-Est Moldova din cele două instrumente financiare: bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021- 2027 și Next Generation EU, fondul pentru relansare economică. Totodată, având în vedere faptul că la nivelul Regiunii Nord-Est va fi transferat managementul unor programe operaționale regionale, deputatul Ioan Bălan, vrea să afle de la ministrul Boloș ce domenii de finanțare vor viza aceste programe (transporturi, mediu, educație, sănătate etc).

De asemenea, vicepreședintele regional al PNL vrea să știe dacă în condițiile în care autorități ale administrației publice județene sau locale vor putea să gestioneze obiective de investiții majore precum construirea de centuri ocolitoare, pasaje, drumuri de legătură din rețeaua națională, autoritățile de management regional vor putea să finanțeze nemijlocit asemenea investiții sau dacă autoritățile județene sau locale vor putea solicita direct de la Comisia Europeană finanțări suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii în regiunile care au nevoie urgentă de dezvoltare.

Nu în ultimul rând, Bălan îi solicită ministrului fondurilor europene să precizeze dacă la nivelul resurselor umane (pregătire tehnico-economică și sub aspect numeric), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este pregătită pentru a prelua competențele suplimentare rezultate din procesul de descentralizare.

”Noul cadrul financiar multianual 2021-2027 a fost foarte bine pregătit în ultimul an, în special cu privire la descentralizarea managementului programelor operaționale, scopul urmărit fiind o cât mai mare apropiere a deciziilor de nevoile de finanțare și de beneficiarii finali ai fondurilor europene. Mai mult decât atât, angajamentul Guvernului PNL este acela de a continua procesul de descentralizare prin transferul de resurse și competențe nu numai la nivel regional, ci și județean și local, în scopul eliminării decalajelor de dezvoltare economică și socială între regiunile de dezvoltare ale țării. După cum foarte bine știm slaba utilizare a fondurilor europene în perioada 2014-2019 și lipsa direcționării resurselor către Regiunea de Nord-Est a determinat situația nedorită în care Moldova are cel mai scăzut PIB/locuitor din Uniunea Europeană. Din fericire, în ultimul an situația s-a schimbat în mod semnificativ, iar fondurile pentru coeziune au început să meargă către regiunile care au cea mai mare nevoie de dezvoltare, cum este Regiunea Nord-Est. Nu trebuie să uităm succesul uriaș înregistrat de Președintele României și de Guvernul PNL cu privire la obținerea unei alocări financiare de 80 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, precum și reformele administrative realizate de Ministerul Fondurilor Europene în ultimul an”, a explicat Ioan Bălan.