Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat că susține legislația împotriva fumatului. Maricela Cobuz a amintit că astăzi, pe 31 mai 2018, se sărbătorește în întreaga lume Ziua Mondială fără Tutun, inițiată de către Organizația Mondială a Sănătății încă din anul 1987, în vederea combaterii fumatului și prevenirii riscurilor cauzate de acest flagel.

Maricela Cobuz a precizat că pe 30 mai, în cadrul Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a participat la o sesiune de lucru dedicată Zilei Mondiale fără Tutun, la care au participat senatori și deputați din comisiile de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților, Președintele Societății Române de Cardiologie – Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, Președintele Societății Române de Pneumologie – Prof. Dr. Ruxandra Ulmeanu și Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne – Dr.Raed Arafat.

Deputatul PSD de Suceava a arătat că de pe 17 martie 2016, România a devenit a 94 țară din lume în care nu se mai fumează în spațiile publice închise, conform Legii nr.15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

„Zilnic, 115 români mor ca urmare a efectelor nocive ale fumatului, reprezentând peste 42 de mii de decese anual. Cancerul pulmonar este principalul factor de risc pentru persoanele fumătoare, la care se alătură și bolile cardiovasculare. Speranța de viață a unui fumător este redusă cu 10 ani comparativ cu cea a unei persoane nefumătoare. Conform statisticilor, în România, 13% din totalul anilor potențiali de viață sănătoasă sunt pierduți prin diverse dizabilități sau decese premature datorate bolilor induse de fumat”, a transmis Maricela Cobuz. Ea a precizat că în România, conform unui studiu realizat de Comisia Europeană, consumul de tutun se menține relativ ridicat, cu o prevalență a fumatului de 28% în rândul persoanelor cu vârsta de peste 15 ani, cu 2 procente peste media europeană de 26%, situându-se astfel pe locul 9 în Uniunea Europeană.

„Din anul 2004, în România copiii fumează curent în procent mult mai mare comparativ cu alte țări europene, situând țara noastră pe locul 4, respectiv 7 în topul adolescenților de 13 ani, respectiv 15 ani, care fumează săptămânal. Numărul adolescenților de 15-16 ani care au fumat în ultima lună plasează România pe locul 5 între țările europene, procentul fumătorilor foarte tineri fiind de 5 ori mai mare față de cel din SUA. S-a insistat pe efectele negative pe care le are și tutunul încălzit, nicotina fiind prezentă și răspunzătoare de fenomenul de dependență față de tutun. Politica actuală încearcă să îmbunătățească legislația în vigoare, fiind demonstrat că o creștere cu 10% a prețului la tutun scade cu 4% numărul fumătorilor”, a tras atenția deputatul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a subliniat că în calitate de deputat și de membru în Comisia pentru sănătate și familie va susține legislația împotriva fumatului, „astfel încât în anul 2035 să devenim Generația fără fumat”.

