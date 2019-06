Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a efectuat în aceste zile împreună cu secretarul general al PNL, Robert Sighiartău o vizită la Roma, unde a avut mai multe întâlniri cu oameni de afaceri români din toate zonele țării stabiliți de mulți ani în Italia. ”Am întâlnit și bucovineni care au ales să plece din România pentru a-și făuri un viitor în afara țării. Am discutat despre problemele cu care se confruntă românii din diaspora și despre importanța implicării românilor din afara granițelor țării în politică și în mediul de afaceri”, a spus Mihalescul.

El consideră că liderii politici din România au obligația să fie alături de românii din diaspora, să le ofere respect și siguranță nu doar în perioada campaniei electorale, ci in fiecare moment și să găsească soluții pentru a crește calitatea vieții în România în toate sectoarele, astfel încât românii care locuiesc în afara țării să găsească în România stabilitatea pe care o caută în alte țări.