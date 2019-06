Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, consideră că moțiunea de cenzură a Opoziției împotriva Guvernului PSD-ALDE” are fix zero șanse să treacă” subliniind că principalul vinovat este președintele Klaus Iohannis. ”E absolută nevoie ca România să aibă un Guvern mai performant, un Guvern care să nu fie frământat de teme interne, de bătălii politice indigene însă acest lucru în acest moment din păcate nu pare să fie fructificat și cred că principalul responsabil este Klaus Iohannis care ar fi trebuit să degajeze o soluție, să vină cu un proiect de țară, cu o formulă prin care să invite eventual și partidele care fac parte din opoziția actuală să vină cu un proiect conturat, coerent. Nu e suficient să vii cu trei foi de hârtie pe care să scrii câteva lucruri sub titlul unei moțiuni de cenzură. E foarte important să vii să spui românilor ce se va întâmpla concret pentru că aruncăm un pietroi săptămâna viitoare și în afară de faptul că vor fi stropi de apă, vor fi unde care se vor propaga eu cred că nimic altceva nu se va schimba”, a declarat Nechifor.

”Sunt foarte multe riscuri să conduci un guvern format din PNL, PMP, USR PLUS, UDMR Pro România, minorități, cu vreo 6-7 actori al masa deciziilor”

El a precizat că matematica arată că PSD-ALDE dețin însă majoritatea iar singura variantă era să fie convinși câțiva parlamentari de la partidele la putere să voteze moțiunea ”dar să voteze moțiunea cu un proiect concret care trebuia să presupună existența unui candidat de premier, care trebuia să aibă în spate o formulă guvernamentală oameni pe diverse portofolii”. ”Sunt foarte multe riscuri să conduci un guvern format din PNL, PMP, USR PLUS, UDMR Pro România, minorități, cu vreo 6-7 actori al masa deciziilor. E foarte complicat. Cine crede că un astfel de guvern cu 6-7 actori dacă va trece moțiunea se va forma foarte ușor se înșeală pentru că după 26 mai vedem că a început deja scandalul. Orban a venit cu ideea taxării IT-știlor, Barna a venit cu căsătoriile gay. Nici bine nu s-a uscat tușul pe votul din 26 mai că scandalurile sunt în floare. E greu de crezut că se va face un guvern în această etapă. Poate că Iohannis să fi angajat o soluție politică un guvern de uniune națională dar matematica arată că nu se poate”, a explicat Nechifor. El a menționat că Pro România nu a semnat moțiunea de cenzură dar o va vota.