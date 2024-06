Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a votat astăzi la Colegiul Național „Petru Rareș”, colegiul pe care l-a absolvit. „Vreau să vă spun că am ieșit cu o doză mare de optimism pentru că efectiv am stat la coadă pentru a putea vota, ceea ce denotă un interes mare din partea cetățenilor pentru acest rând de alegeri. Am dat și eu un vot pentru că votul nu este numai un drept, este o datorie. Și este o datorie în primul rând în fața copiilor noștri, pentru viitorul lor, pentru o țară sigură, o țară prosperă membră a Uniunii Europene și o țară care are un viitor european foarte bun. Dar pentru acest lucru trebuie să rămânem mobilizați pentru că este suficient ca oamenii de bine să nu facă nimic pentru ca răul să învingă. De aceea suntem mobilizați și invit pe toată lumea să iasă la vot, pentru că votul fiecăruia este foarte important și acesta este modul prin care ne putem exprima opinia. Fiecare vot contează, iar prezența la vot înseamnă responsabilitate, înseamnă că ți-ai spus părerea față de viitorul pe care ți-l dorești și nu trebuie să stai pe margine și eventual să comentezi ulterior în condițiile în care tu nu ți-ai exercitat acest drept fundamental. Eu îndemn pe toată lumea să meargă la vot. Este un sentiment bun când faci asta pentru că pui ștampila acolo unde simți tu că e viitorul corect pentru această țară și pentru urbea în care stă fiecare”, a transmis Bogdan Gheorghiu.